В Чечне группа из 14 человек пропала в горах

В горах Чечни пропала группа их 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пропавшие — жители Ачхой-Мартана. Они ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши.

На место направлены спасатели, в том числе кинологи. Отмечается, что поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи.

Ранее сообщалось о двух альпинистах из Москвы, которые попали в снежный план в горах Абхазии.