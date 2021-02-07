В Москве девочка попала в больницу из-за побоев отчима

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев. Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью девочки 2008 года рождения избил ее. Инцидент произошел 6 февраля в квартире на улице Руставели. В результате девочку доставили в больницу.

Семья состояла на профилактическом учете, а мать ребенка 1986 года рождения ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Останкинская межрайонная прокуратура по факту произошедшего начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в столице был госпитализирован подросток, которого избил отец.