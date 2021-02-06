Жертвами пожара в доме в Новой Москве стали двое детей

Жертвами пожара в жилом девятиэтажном доме в Новой Москве стали двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на втором этаже дома в поселке Мосрентген. Площадь пожара составила 25 кв. м, пламя также распространилось на балконы с третьего по девятый этаж.

Всего в результате ЧП пострадали 12 человек, еще двое погибли. Пострадавших осматривают медики. На месте работают пожарные службы.

Ранее сообщалось, что людей эвакуируют из многоэтажки в Новой Москве из-за пожара.