Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле
Анна Светлова
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Самолет, направляющийся из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что инцидент произошел около пяти утра в субботу, 6 февраля.
По данным пресс-службы, 61 пассажир, в том числе трое детей, были отправлены другим рейсом в Магнитогорск.
В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего.
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