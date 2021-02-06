Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле

Самолет, направляющийся из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что инцидент произошел около пяти утра в субботу, 6 февраля.

По данным пресс-службы, 61 пассажир, в том числе трое детей, были отправлены другим рейсом в Магнитогорск.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего.