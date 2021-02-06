Взрыв произошел в центре французского Бордо

Взрыв произошел в одном из жилых зданий в центре французского города Бордо в субботу утром, 6 февраля. Об этом информирует телеканал BFMTV.

Согласно опубликованным кадрам, взрыв разрушил окна нескольких близстоящих сооружений.

Информации о причине ЧП пока не приводится.

По свидетельствам очевидцев, отголоски взрыва ощущались по всей улице Бори, где находится здание, в котором зафиксировали взрыв.