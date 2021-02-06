Взрыв произошел в центре французского Бордо
Анна Светлова
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Взрыв произошел в одном из жилых зданий в центре французского города Бордо в субботу утром, 6 февраля. Об этом информирует телеканал BFMTV.
Согласно опубликованным кадрам, взрыв разрушил окна нескольких близстоящих сооружений.
Информации о причине ЧП пока не приводится.
По свидетельствам очевидцев, отголоски взрыва ощущались по всей улице Бори, где находится здание, в котором зафиксировали взрыв.
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