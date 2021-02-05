В Подмосковье загорелся ангар со спортивным оборудованием

В подмосковном Талдоме загорелся ангар со спортивным оборудованием. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В Талдоме по улице Загородная, 1а, горит ангар со спортивным оборудованием для скалодрома», — сказал источник.

По его словам, огонь охватил 800 метров. О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

Ранее из-за разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.