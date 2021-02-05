Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 9 годам россиянина по делу о госизмене

Нижегородский областной суд приговорил к 9 годам тюрьмы гражданина России Алексея Валуева по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание с исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, Валуев обжаловал приговор.

По данным источника агентства в правоохранительных органах уточнил, что россиянин признал вину и заключил досудебное о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что жителя Псковской области осудили на 7 лет за госизмену.