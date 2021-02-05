Продуктовый склад в Омске горит на площади 4 тысячи «квадратов»

Возгорание произошло на продуктовом складе в Омске, площадь пожара составляет 4 тысячи кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, рассказали в МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

3 января крупный пожар площадью 3,5 тысячи кв. м произошел на складе автозапчастей в Красноярске. В результате инцидента погибли трое спасателей и рабочий. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Губернатор Красноярского края объявил 5 февраля днем траура.