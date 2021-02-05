Рособрнадзор беспокоится за результаты ЕГЭ в субъектах с долгим «дистантом»

Продолжительное обучение школьников в дистанционном формате вызывает беспокойство по поводу результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ряде субъектов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Большие переживания насчет трех-четырех регионов, включая Москву, в которых дистант продолжался достаточно долго», – отметил Музаев.

По его словам, в остальных российских регионах на дистанционное обучение переводились лишь отдельные классы.

Глава ведомства также заявил, что роста средних баллов по результатам (ЕГЭ) в этом году не ожидается.