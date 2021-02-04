ОНК: задержанные на незаконных акциях не содержатся в автозаках в Сахарово

Люди, которых задержали во время незаконных акциях в Москве, не содержатся в автозаках у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово, там никого нет. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

По его словам, в ОНК поступает большое количество обращений о том, что происходит у ЦВСИГ в деревне Сахарово, куда ранее были направлены административно арестованные граждане.

«Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые», — поделился Мельников.

При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее информировала о том, что задержанных участников несанкционированных акций быстро распределили по камерам.

Ранее Мельников при разговоре с агентством подчеркнул, что сведения о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в ЦВСИГ не соответствует действительности.

До этого в соцсетях и Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что в ЦВСИГ якобы не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также зафиксированы другие нарушения.

Во вторник, 2 февраля, в ОНК назвали число задержанных возле Мосгорсуда, где проходит слушание по делу Алексея Навального.