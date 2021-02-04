В Красноярске некачественной водой отравились 92 человека, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По состоянию на 04.02.2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три человека находятся в больнице. В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент вода соответствует всем гигиеническим требованиям.

Ранее стало известно о 27 пострадавших.