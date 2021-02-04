ВОЗ: публикация о «Спутник V» в Lancet говорит о качестве вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, статья говорит об эффективности препарата.

Вуйнович добавила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.

«Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», — пояснила она.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».