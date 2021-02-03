В ЕС напомнили Украине о первостепенной роли свободы СМИ

В Европе прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении трех национальных телеканалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что в настоящее время Европа оценивает последствия от данных ограничительных мер.

«Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — подчеркнул Стано.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Ранее США поприветствовали решение Зеленского о санкциях против телеканалов.