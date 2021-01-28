Дания продлила ограничения по коронавирусу
Карина Казанцева
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Дания продлила до 28 февраля ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, пишет РИА «Новости».
По ее словам, специалисты подтвердили, что мутировавший штамм коронавируса продолжает распространяться.
«Мы не можем остановить распространение, но сделаем все, чтобы затормозить этот процесс. К сожалению, необходимо продлить жесткие ограничения до 28 февраля», — сказала Фредериксен.
Премьер подчеркнула, что единственное послабление вводится для школьников младших классов: они могут вернуться к очным занятиям.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.
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