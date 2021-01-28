В Подмосковье полиция предостерегла от участия в незаконной акции 31 января

В Подмосковье полиция предупредила об ответственности за участие в незаконной акции, которая планируется на 31 января. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители подчеркнули, что в интернете и социальных сетях распространяются призывы к участию в митинге, в том числе несовершеннолетних.

«ГУ МВД России по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность», — говорится в сообщении.

В полиции предостерегли, что организация и проведение несогласованных протестов, а также любые провокации будут считаться угрозой общественному порядку.

Ранее в МВД назвали число расследуемых после незаконной акции в Москве уголовных дел.