Росгвардия не запрещала работать оружейным магазинам Москвы

Росгвардия не направляла оружейным магазинам Москвы распоряжение о запрете работать в предстоящие выходные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла», — заявил собеседник агентства.

О том, что 30 и 31 января оружейным магазинам предписано не работать, сообщили представители торговых сетей. Они якобы получили специальные распоряжения от правоохранительных органов.