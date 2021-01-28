В МВД назвали число расследуемых после незаконной акции в Москве уголовных дел

В ГУ МВД Москвы рассказали о возбужденных уголовных делах после незаконных акций протеста в столице 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ведомство заявило, что на стадии расследования находятся семь дел за различные правонарушения.

В МВД уточнили, что Следственный комитет квалифицирует действия фигурантов дел как «Применение насилия в отношении представителя власти».

Кроме того, в отношении некоторых лиц было принято решение об помещении их на изоляцию по месту проживания, поскольку они получили положительные результаты анализов на коронавирус. По данному факту следователи проводят дополнительное расследование.

В МВД также заявили, что сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности 267 человек после их участие в несанкционированной акции.