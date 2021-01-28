Задержанный в Москве за драку с омоновцами юноша признал вину

Молодой человек, которого ранее задержали за драку с сотрудниками ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что уроженцу Чечни предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым.

Источник не уточнил, признал юноша вину только по одному эпизоду или по всем.