Задержанный в Москве за драку с омоновцами юноша признал вину
Анна Светлова
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Молодой человек, которого ранее задержали за драку с сотрудниками ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что уроженцу Чечни предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым.
Источник не уточнил, признал юноша вину только по одному эпизоду или по всем.
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