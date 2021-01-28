НИИ гриппа: человек после вакцинации от COVID-19 может оставаться заразным

Человек, который вакцинировался от коронавируса, может все еще оставаться заразным, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики. Об этом сообщил и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

«Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — уточнил он.

По словам специалиста, распространителем инфекции может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице прививку от COVID-19 получили свыше 320 тыс. горожан.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.