Боливия получит первую партию российской вакцины «Спутник V» 28 января

Боливия получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 28 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны

«Первая партия вакцины «Спутник V» отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года президент Боливии Луис Арсе заявлял, что власти страны подписали контракт на поставку 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации 2,6 млн человек.

Президент России Владимир Путин 19 января в ходе переговоров с боливийским коллегой Луисом Арсе обсуждал борьбу с коронавирусом и вакцину «Спутник V».