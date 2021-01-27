Глава Минпросвещения: школы сами примут решение о введении шестидневки

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ» заявил, что российские школы сами примут решение о введении шестидневного обучения.

Министр отметил, что ведомство направило соответствующие рекомендации в регионы. Каждое учебное заведение решит вопрос о выстраивании образовательного процесса.

По словам Кравцова, школы будут исходить из того, какие результаты показали ученики по итогам срезов знаний, а также из того, насколько долго длилось дистанционное обучение.

До этого в Минпросвещения рассказали, как будет проходить Единый государственный экзамен в 2021 году.