Эпидемиолог спрогнозировал сроки значительного снижения заболеваемости COVID в РФ

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал сроки значительного снижения доли выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что до конца февраля в стране будет наблюдаться фаза стабилизации. До этого, как рассказал специалист, в России наблюдалась фаза медленного роста заболеваемости.

«А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — уточнил Горелов.

По его словам, к концу весны страна вернется к уровню эпидемиологической ситуации, который был летом.

Ранее он также назвал причину снижения числа выявляемых случаев заражения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».