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Стало известно, когда Россия сможет обогнать Японию по росту ВВП

Белоусов: Россия может обойти Японию по росту экономики к 2030 году

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия может обойти Японию по темпам роста экономики к концу десятилетия, заверил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

«При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим, мы Японию должны обогнать в 2030 году», — сказал он.

В апреле президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

До этого первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что сегодня мировая экономика разделена на три блока. Раскол произошел в первую очередь из-за геополитических проблем, отметила она.

Ранее научный сотрудник назвал условия попадания России в топ-4 экономик мира.

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