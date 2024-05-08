Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель иномарки сбил сразу двух школьниц на пешеходном переходе под Волгоградом

В Волжском водитель иномарки сбил сразу двух школьниц на переходе

close
100%
Прокуратура Волгоградской области

В Волжском водитель иномарки сбил двух школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Инцидент произошел 8 мая в районе дома 26 по улице Советской. Hyundai Solaris совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу девочек. Пострадавших, школьниц девяти и десяти лет, доставили в больницу. За рулем иномарки был 46-летний местный житель. На место происшествия выезжал прокурор города Виталий Орлов.

Расследование обстоятельств случившегося — на контроле у ведомства.

Информация о состоянии пострадавших несовершеннолетних отсутствует.

Ранее в Петербурге Porsche протаранил разведенный Троицкий мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами