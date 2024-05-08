Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Кержаков проходит стажировку в «Севилье» благодаря игре за клуб в прошлом

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Директор по связям со СМИ испанской «Севильи» Альваро Рамирес рассказал, что бывший российский футболист Александр Кержаков проходит стажировку в команде благодаря тому, что ранее россиянин выступал за клуб, передает Sport24.

«В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения со спортивным директором
команды Виктором Ортой», — сказал Рамирес.

Российский футболист выступал за испанскую команду в 2007-2008 годах.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее в петербургском «Зените» назвали самого нетипичного бразильца в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами