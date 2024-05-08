Жительницу Подмосковья, державшую в рабстве шестерых белорусов, заключили под стражу

Правоохранители Подмосковья задержали и заключили под стражу жительницу Балашихи, подозреваемую в использовании рабского труда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, женщина удерживала в квартире пятерых мужчин и одну женщину. Как полагают правоохранители, она избивала их и применяла психологическое насилие. Документы и мобильные телефоны у людей отобрали, их заставили просить милостыню в публичных местах. Сама россиянка наблюдала за «подопечными».

Жительницу Балашихи задержали.

«В ходе обысков изъяты таблички, на которых написаны просьбы о помощи, денежные средства, паспорта, смартфоны, банковские карты», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент фигурантка находится под стражей.

О ситуации стало известно в конце апреля. Один из пострадавших вышел на контакт с прохожей, которая обратилась к волонтерам. Таким образом, мужчину спасли. На тот момент мужчина только написал на жительницу Балашихи заявление в полицию.

Ранее в Ростовской области мужчины завели рабов и заставили их работать на сельхозугодиях.