Минобрнауки: студенты вузов вернутся к очному обучению в ближайшее время

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ситуация во многих городах позволяет вузам вернуться к очному формату обучения в ближайшее время. Его слова приводит РИА «Новости».

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционном формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет», — сказал он в ходе общения с участниками конкурса «Студент года».

В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Кроме того, на удаленку были переведены университеты в регионах со сложной эпидобстановкой.