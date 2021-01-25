Главная кремлевская елка после демонтажа превратится в часы в благодарность врачам

Из главной Кремлевской елки после ее демонтажа сделают эксклюзивные часы со словами благодарности врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Он отметил, что обратился ко всем главам российских регионов с просьбой предоставить список из медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с пандемией.

По его словам, эти часы установят над входом в больницу, они станут символом профессионализма и доверия к сотрудникам медучреждения.

Кроме того, из веток новогодней елки сделают значки, которые вручат самым активным участникам просветительского проекта «Разделяй и умножай», а оставшуюся хвою передадут в Московский зоопарк.

Проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» реализуется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Управления делами президента России.

Главную Кремлевскую елку подготовили к Новому году 22 декабря. Она пробыла на соборной площади Кремля до 19 января.