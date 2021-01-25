Главная кремлевская елка после демонтажа превратится в часы в благодарность врачам

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Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля, 22 декабря 2020... Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля, 22 декабря 2020...
Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля, 22 декабря 2020...
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Из главной Кремлевской елки после ее демонтажа сделают эксклюзивные часы со словами благодарности врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Он отметил, что обратился ко всем главам российских регионов с просьбой предоставить список из медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с пандемией.

По его словам, эти часы установят над входом в больницу, они станут символом профессионализма и доверия к сотрудникам медучреждения.

Кроме того, из веток новогодней елки сделают значки, которые вручат самым активным участникам просветительского проекта «Разделяй и умножай», а оставшуюся хвою передадут в Московский зоопарк.

Проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» реализуется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Управления делами президента России.

Главную Кремлевскую елку подготовили к Новому году 22 декабря. Она пробыла на соборной площади Кремля до 19 января.