В результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

По их информации, информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления в 04:00 утра по местному времени (12:00 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка. Позднее полицейские получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших. По сведениям полиции, речь идет о предумышленном убийстве.

В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США. По состоянию на вечер воскресенья правоохранителям не удалось задержать подозреваемого, они также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку. Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.