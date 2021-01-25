Минздрава РФ: лекарств от COVID-19 для беременных пока нет

Лекарств от COVID-19 с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных и беременных женщин пока нет. Это следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным и новорожденным при COVID-19.

«Нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью в отношении COVID-19. Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что риски применения известных препаратов от COVID-19 у новорожденных слишком значительны, поэтому они не могут быть рекомендованы.