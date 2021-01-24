Акционист Крисевич задержан после акции с колючей проволокой в Москве

Акционист Павел Крисевич задержан после акции с колючей проволокой в центре Москвы, ему грозит наказание за неповиновение полицейскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

Крисевич был задержан на Старом Арбате, где забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги, указано в сообщении. В настоящее время он находится в ОВД «Арбат».

По словам представителя защиты, акционисту предъявлены обвинения по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции, ему грозит до 15 суток ареста или штраф. Суд вынесет решение в течение двух дней, добавил Тельнов.

В ноябре 2020 года Крисевич уже был задержан после акции с инсценировкой собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке.