Возбуждено дело о перекрытии улиц участниками незаконной акции в Москве

Уголовное дело возбуждено после перекрытия дорог и тротуаров участниками несанкционированной акции, прошедшей в Москве 23 января, сообщает столичное управление МВД России.

По данным полиции, некоторые участники мероприятия организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств с целью привести в негодность пути сообщения. Это привело к остановке дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций.

Уголовное дело возбуждено по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, указано в сообщении.

Ранее столичное управление Следственного комитета России возбудило четыре уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти во время незаконной акции в Москве.