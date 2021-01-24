Потолок подземного перехода обрушился в Москве
Ника Пикекатлет
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В Москве в подземном переходе произошло обрушение потолка. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел возле станции метро «Комсомольская».
В диспетчерской ГБУ «Гормост» отметили, что причиной обрушения могло стать попадание грунтовых вод и, как следствие, разрушение металлических опор. Там добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
На данный момент устраняются последствия обрушения.
В январе 2018 года в Москве произошло обрушение лесов в переходе возле станции «Улица 1905 года».
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