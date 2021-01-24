Потолок подземного перехода обрушился в Москве

В Москве в подземном переходе произошло обрушение потолка. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел возле станции метро «Комсомольская».

В диспетчерской ГБУ «Гормост» отметили, что причиной обрушения могло стать попадание грунтовых вод и, как следствие, разрушение металлических опор. Там добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

На данный момент устраняются последствия обрушения.

В январе 2018 года в Москве произошло обрушение лесов в переходе возле станции «Улица 1905 года».