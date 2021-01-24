Видео со смеющимся над пострадавшей в Петербурге росгвардейцем проверят на подлинность

Росгвардия проведет проверку видео, где сотрудник смеялся над публикацией с роликом, на котором омоновец ударил ногой в живот женщину во время незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что видеозапись будут проверять на наличие монтажа. Кроме того, там отметили, что действиям росгвардейца будет дана правовая оценка.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии добавили, что личность сотрудника также была установлена.

Днем ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что смеявшийся сотрудник будет уволен.