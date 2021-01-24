Стало известно о состоянии пострадавшей на незаконной акции в Петербурге женщины

Женщина, которую правоохранитель ударил ногой в живот во время несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге 23 января, находится в реанимационном отделении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом сообщили РИА «Новости» в учреждении.

Как уточнили в медучреждении, женщину поместили в кардио-хирургическую реанимацию. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

«Перевода на терапию не было», — уточнили в НИИ Скорой помощи.

Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начинало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение женщины силовиком.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой полиция извинилась перед пострадавшей. Женщину навестил полковник Сергей Музыка, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он несколько раз извинился от лица всего личного состава и пообещал разобраться в ситуации и наказать виноватых. Выслушав полковника, пострадавшая приняла извинения.