Антарктические базы Чили эвакуированы из-за угрозы цунами

Из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,0 с чилийских антарктических баз были эвакуированы более 160 человек. Об этом у себя в Twitter сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) в Twitter.

«80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О'Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат», — указано в сообщении.

Как отмечается, эвакуация была также осуществлена на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой Фильдес.

Ранее сообщалось, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0, в связи с чем ONEMI объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.