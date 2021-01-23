Участники незаконной акции устроили драки с полицейскими в Москве

Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве устроили драки с полицейскими, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, драки начались при попытке сотрудников правоохранительных органов зачистить площадь. Участники акций пытаются затащить бойцов ОМОН в толпу или сбить их с ног, указано в сообщении.

На данный момент полицейским удалось освободить территорию вокруг памятника поэту Александру Пушкину.

Ранее МВД сообщило, что общее число участников несанкционированной акции на Пушкинской площади составило четыре тысячи человек.