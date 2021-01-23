Медорганизации РФ получат 17 млн доз вакцины от COVID-19 в начале 2021 года

Российские медицинские организации получат более 17 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в первом квартале текущего года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, если не случится каких-либо казусов, то в указанный период смогут привиться около 20 миллионов людей.

Она уточнила, что речь идет как о привитых двумя дозами вакцины, так и получивших одну.

Ранее сообщалось, что президент Туркмении велел зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона».