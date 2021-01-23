Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному числу заражений коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 056 заражений коронавирусом, что больше, чем в Москве, где подтвердили 2 668 случаев. Об этом сообщил оперштаб.

Санкт-Петербург находится на первом месте по числу заражений, Москва — на втором. Далее следуют Подмосковье (1 121), Нижегородская (487), Свердловская (390), Ростовская (389) и Воронежская (387) области.

Всего в России заболели 3 698 273, выздоровели 3 109 315, скончался 68 971 человек.

Ранее сообщалось, что в стране выявили 20 921 случай за сутки.