Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Киргизии в субботу, 23 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки минобразования Казахстана.

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 5 км, в 579 км юго-западнее казахстанского города Алматы.

Экспедиция также назвала координаты эпицентра: 39.54 градуса северной широты, 72.00 градуса восточной долготы.

Ранее сообщалось, что на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,4.