Бельгия запретит необязательные поездки за рубеж

Бельгия на месяц запретит необязательные поездки за рубеж из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Запрет продлится с 27 января по 1 марта. Решение было принято на заседании специального комитета, в котором участвуют федеральные министры и руководители бельгийских регионов.

В Бельгии коронавирусом заразились 686 827, скончались 20 620 человек.

Ранее стало известно, что Кипр откроет границы для туристов.