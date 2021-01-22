Венедиктов опроверг сообщения о лишении «Эха Москвы» лицензии

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с «Ведомостями» опроверг сообщения о возможном лишении радиостанции лицензии СМИ.

По его словам, «Эхо Москвы» не получало никаких предупреждений или предписаний от компетентных органов.

«Даже не было неофициальных звонков с просьбами «смягчить». Поэтому я никак не могу интерпретировать эту информацию», — сказал главред.

Он также отметил, что ни в эфире, ни на сайте радиостанции не было призывов идти на митинг 23 января.

«Мы средство массовой информации, а не массовой агитации и пропаганды», — подчеркнул Венедиктов.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что у радиостанции «Эхо Москвы» могут отозвать лицензию, если ряд ее публикаций будет расценен как призывы к незаконным действиям.