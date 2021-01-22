Два человека стали жертвами взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что взрыв произошел во время проведения испытаний сжатым воздухом.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что газ взорвался в жилом доме в Архангельске.