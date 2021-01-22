Два человека стали жертвами взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане
Анна Светлова
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Два человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что взрыв произошел во время проведения испытаний сжатым воздухом.
Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что газ взорвался в жилом доме в Архангельске.
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