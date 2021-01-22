Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в результате проведения рейдов был задержан россиянин 1995 года рождения. Ему инкриминируется осуществление подготовки вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Силовики в ходе обысков обнаружили в тайнике злоумышленника огнестрельное оружие с боеприпасами и составляющие самодельной бомбы. В его гаджетах были найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за границей сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Против задержанного намерены возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах задержали подростков, которые намеревались напасть на образовательные учреждения с целью убийств учеников и педагогов.