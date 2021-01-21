Россиянка несколько лет держала взаперти внучку, не пуская ее в школу

Жительница Перми несколько лет держала взаперти 11-летнюю внучку, не давая ходить ей в школу и переехать к матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю.

«11-летняя девочка несколько лет не посещала общеобразовательную школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Единственным кругом ее общения была престарелая родственница, которая полностью изолировалась от внешнего мира», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пожилую женщину вернуть внучку матери убедили судебные приставы.

Кроме того, у пенсионерки накопились долги по коммунальным платежам, в ее частном доме отключили газ, которым отапливалось помещение. До возбуждения исполнительного производства к женщине приходили представители органов опеки и попечительства, полицейские, однако она не открывала дверь и не шла на контакт. Для разрешения ситуации мать девочки обратилась в суд, по решению которого ребенок был ей передан для дальнейшего проживания.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Швеции держала своих детей под замком, беспокоясь за их здоровье в связи с пандемией коронавируса. Дети провели в заточении несколько месяцев.