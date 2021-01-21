Генпрокурор РФ назвал Навального лицом, совершившим преступление

Генеральный прокурор России Игорь Краснов не считает Алексея Навального жертвой, а полагает, что он — лицо, совершившее преступление, передает ТАСС.

В беседе с «Коммерсантом» он ответил на вопрос, кем является Навальный: злоумышленником или жертвой.

«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», — сказал Краснов.

Он также напомнил, что в настоящее время Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

Во ФСИН утверждают, что Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.