В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

В округе Монро в американском штате Нью-Йорк разбился военные вертолет на борту которого, предположительно, находились три человека. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на офис шерифа округа.

«Офис шерифа округа Монро подтверждает, что военный вертолет, на борту которого, предположительно, были три человека, упал на поле … в городе Мендон в 18.32 (02.32 четверга мск)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами крушения вертолета стали три человека.