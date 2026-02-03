Размер шрифта
Украинского футболиста забанили в компьютерной игре за оскорбление поляков

Украинского футболиста Мудрика забанили в CS2 на 28 дней за оскорбление поляков
IMAGO/Global Look Press

Украинского футболиста Михаила Мудрика забанили на 28 дней в игре CS2 за оскорбление поляков, передает «Первый спорт».

Польские игроки смеялись над Мудриком, который отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

Мудрик назвал соперника «бомжом».

«Волынь будешь вечно помнить, бомж. Следующая карта — Волынь», — написал Мудрик.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря 2024 года, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у украинского «Шахтера».

Ранее стали известны подробности дела украинца Мудрика, попавшегося на мельдонии.
 
