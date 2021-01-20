Газ взорвался в жилом доме в Архангельске
Семён Сонный
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Архангельске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную прокуратуру.
В результате взрыва никто не пострадал, указано в сообщении.
Подробности происшествия на данный момент не приводятся.
Другой инцидент со взрывом бытового газа произошел 9 января в Крыму. Газ взорвался в частном доме, три человека с травмами различной тяжести были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.
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