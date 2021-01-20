В России выросло число преступлений на фоне пандемии

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о росте количества зарегистрированных преступлений в стране во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что общее число преступлений возросло на 1%, а тяжких и особо тяжких — на 14%.

«Основное влияние на рост тяжких преступлений … оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — добавила Волк.

По ее словам, на свыше 90% выросло число преступлений, которые были совершены в интернете, а также на 88,3% отмечен рост преступлений с помощью мобильных телефонов.